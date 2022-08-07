Рианчо видит «Спартак» чемпионом России: «Абаскаль способен переиграть Семака»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает клуб претендентом на чемпионство.

– Я очень рад, что «Спартак» так хорошо начал сезон.

– Видите ли вы красно-белых чемпионами РПЛ?

– Да, конечно! Хорошее начало – это еще не весь успех, но у них есть все шансы. Все в их руках, нужно работать над собой и улучшаться с каждым матчем.

Видно, что вся команда жаждет этого, у них есть возможность вновь надеть золотые медали.

Я думаю, что Абаскаль способен переиграть Семака и привести команду к чемпионству в свой первый сезон в РПЛ, – заявил Рианчо.

«Спартак» при Абаскале атакует много и остро – такого не было очень давно

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