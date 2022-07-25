«Боруссия» может взять Кордобу, Икарди, Джеко или Пентека на замену Аллеру

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«Боруссия» рассматривает ряд форвардов на замену Себастьяну Аллеру.

У 28-летнего нападающего была выявлена опухоль яичка. Прогнозы касательно его возвращения станут известны к концу недели, сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на коллег по Sky Sport Deutschland.

Если потребуется, дортмундцы могут попробовать подписать Мауро Икарди («ПСЖ»), Кшиштофа Пентека («Герта»), Эдина Джеко («Интер») или Джона Кордобу («Краснодар»).

Аллер был приобретен у «Аякса» за рекордные для «Боруссии» 31+4 млн евро в начале июля.

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