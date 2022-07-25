«Боруссия» может взять Кордобу, Икарди, Джеко или Пентека на замену Аллеру

«Боруссия» рассматривает ряд форвардов на замену Себастьяну Аллеру.

У 28-летнего нападающего была выявлена опухоль яичка. Прогнозы касательно его возвращения станут известны к концу недели, сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на коллег по Sky Sport Deutschland.

Если потребуется, дортмундцы могут попробовать подписать ( ), Кшиштофа Пентека («Герта»), Эдина Джеко ( ) или Джона Кордобу ( ).

Аллер был приобретен у «Аякса» за рекордные для 31+4 млн евро в начале июля.