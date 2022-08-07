Холанд забил 1-й гол за «Ман Сити» 1-м ударом в створ в АПЛ. Он заработал и реализовал пенальти в матче с «Вест Хэмом»

Нападающий Эрлинг Холанд отметился первым голом за «Манчестер Сити».

На 35-й минуте матча 1-го тура вратарь «Вест Хэма» , вышедший вместо травмировавшегося Лукаша Фабианьского, в собственной штрафной сбил форварда «горожан».

Холанд сам исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки и открыл счет в игре.

Эрлинг забил первым ударом в створ в рамках АПЛ.

Норвежец был приобретен этим летом у дортмундской «Боруссии». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил с пенальти. Онлайн-трансляция