Холанд забил 1-й гол за «Ман Сити» 1-м ударом в створ в АПЛ. Он заработал и реализовал пенальти в матче с «Вест Хэмом»

Нападающий Эрлинг Холанд отметился первым голом за «Манчестер Сити».
На 35-й минуте матча 1-го тура АПЛ вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареоля, вышедший вместо травмировавшегося Лукаша Фабианьского, в собственной штрафной сбил форварда «горожан».
Холанд сам исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки и открыл счет в игре.
Эрлинг забил первым ударом в створ в рамках АПЛ.
Норвежец был приобретен этим летом у дортмундской «Боруссии». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил с пенальти. Онлайн-трансляция