Холанд забил 1-й гол за «Ман Сити» 1-м ударом в створ в АПЛ. Он заработал и реализовал пенальти в матче с «Вест Хэмом»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Лукаш Фабианьски Альфонс Ареоля Эрлинг Холанд Здоровье Футбол

Нападающий Эрлинг Холанд отметился первым голом за «Манчестер Сити».

На 35-й минуте матча 1-го тура АПЛ вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареоля, вышедший вместо травмировавшегося Лукаша Фабианьского, в собственной штрафной сбил форварда «горожан».

Холанд сам исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки и открыл счет в игре.

Эрлинг забил первым ударом в створ в рамках АПЛ.

Норвежец был приобретен этим летом у дортмундской «Боруссии». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил с пенальти. Онлайн-трансляция

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