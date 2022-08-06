Эрлинг Холанд: «Стараюсь как можно больше улыбаться на поле и наслаждаться игрой. Жизнь проходит быстро, карьера заканчивается внезапно»

поделился мыслями об игре за «Манчестер Сити».

– Достижим ли средний показатель в один гол за игру в Премьер-лиге?

– Я не могу слишком много говорить об этом. Я должен позволить другим говорить. Я должен постараться освоиться и начать давать результат как можно быстрее.

– Чувствуешь ли ты давление или можешь просто выйти и сыграть в свой футбол?

– Конечно, есть давление – я играю за чемпионов, – но в моей голове все сводится к тому, чтобы стараться выходить на поле, улыбаться как можно больше и стараться наслаждаться игрой, потому что жизнь проходит быстро, и внезапно твоя карьера заканчивается.

– Каким будет успешный сезон для тебя и твоей команды?

– Нам нужно быть лучше в Лиге чемпионов и кубках и постоянно поддерживать [нашу форму] в Премьер-лиге. Это непросто, ведь здесь много хороших команд. Речь идет о том, чтобы опираться на то, что «Сити» выстраивал на протяжении многих лет. Я хочу привнести что-то свое и, надеюсь, стать лучше.

– Считаешь ли ты себя последним фрагментом в мозаике для победы «Сити» в Лиге чемпионов?

– Я не хочу слишком много говорить об этом. Это мой любимый турнир – я люблю гимн и все такое. Это очень хорошее соревнование, трудное. Моя мечта – выиграть его, – сказал нападающий в интервью .