«Боруссия» может подписать Кавани на замену Аллеру

может продолжить карьеру в Германии.

Подписать уругвайца, являющегося свободным агентом, предложили дортмундской «Боруссии», сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

Клуб уже контактировал с уругвайцем и намерен продолжить переговоры с ним в ближайшем будущем.

ищет нового нападающего в связи с заболеванием , у которого была выявлена опухоль яичка.

Помимо Кавани, дортмундцы рассматривают и другие кандидатуры, включая , и Джона Кордобу.

Кавани этим летом покинул по истечении срока контракта.