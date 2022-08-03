«Боруссия» может подписать Кавани на замену Аллеру

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Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Германии.

Подписать уругвайца, являющегося свободным агентом, предложили дортмундской «Боруссии», сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

Клуб уже контактировал с уругвайцем и намерен продолжить переговоры с ним в ближайшем будущем.

«Боруссия» ищет нового нападающего в связи с заболеванием Себастьяна Аллера, у которого была выявлена опухоль яичка.

Помимо Кавани, дортмундцы рассматривают и другие кандидатуры, включая Мауро Икарди, Эдина Джеко и Джона Кордобу.

Кавани этим летом покинул «Манчестер Юнайтед» по истечении срока контракта.

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