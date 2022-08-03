«Боруссия» может подписать Кавани на замену Аллеру

Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Германии.
Подписать уругвайца, являющегося свободным агентом, предложили дортмундской «Боруссии», сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.
Клуб уже контактировал с уругвайцем и намерен продолжить переговоры с ним в ближайшем будущем.
«Боруссия» ищет нового нападающего в связи с заболеванием Себастьяна Аллера, у которого была выявлена опухоль яичка.
Помимо Кавани, дортмундцы рассматривают и другие кандидатуры, включая Мауро Икарди, Эдина Джеко и Джона Кордобу.
Кавани этим летом покинул «Манчестер Юнайтед» по истечении срока контракта.