«Барса» – чудовище, символ уродства современного футбола. Уже не могу слышать слоган «Больше чем клуб». Экс-вратарь сборной Нидерландов о ситуации де Йонга

Бывший вратарь сборной Нидерландов возмущен отношением «Барселоны» к Френки де Йонгу.

«Я уже не могу слышать слоган «Més Que Un Club» (больше чем клуб – Sports.ru). – это коммерческое чудовище. В моих глазах она символизирует все то, что делает современным футбол таким уродливым.

То, как они сейчас шантажируют Френки, – удивительный пример всего этого. Надеюсь, он продавит свою позицию и останется.

Это произойдет, если они не пойдут еще дальше и не разрушат его шансы на попадание на чемпионат мира. Так что лучше бы он перешел в «Манчестер Юнайтед», – сказал Роналд Ватеррес, ранее выступавший за «Манчестер Сити», АЗ, ПСВ и «Рейнджерс.

«Барса» должна игрокам 389 млн евро – из-за отсрочек зарплат и бонусов. Но они готовы уступать снова