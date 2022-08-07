«МЮ» может купить Руиса у «Наполи» – тен Хаг считает его альтернативой де Йонгу. Есть интерес к Тилемансу и Невешу

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«Манчестер Юнайтед» видит в Фабиане Руисе альтернативу Френки де Йонгу.

Английскому клубу, потратившему большую часть лета на переговоры по полузащитнику «Барселоны», пока не удалось подписать его, поэтому «МЮ» обратился к альтернативным вариантам.

Эрик тен Хаг очень хочет, чтобы этим летом в его команде появился центральный полузащитник топ-уровня, и считает хавбека «Наполи» идеальной альтернативой де Йонгу на случай, если подписать Френки так и не удастся, пишет Goal.com.

Тен Хаг считает, что Фабиан сможет руководить игрой «МЮ» и обеспечит качественный переход из обороны в атаку.

Почти месяц назад «Ман Юнайтед» согласовал с «Барселоной» условия перехода 25-летнего игрока, но сделку не удается закрыть из-за спора, связанного с долгом каталонцев перед футболистом.

«МЮ» по-прежнему верит, что подпишет Френки, но их интерес к Руису указывает на то, что терпение клуба иссякает. Также «МЮ» интересны Юри Тилеманс из «Лестера» и Рубен Невеш из «Вулверхэмптона».

Однако контрактная ситуация Руиса делает его наиболее привлекательным для «МЮ» вариантом. Срок нынешнего соглашения хавбека с «Наполи» истекает летом 2023 года, и игрок отказывается подписывать новый договор. 

Статистику 26-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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