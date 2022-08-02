Левандовски о прощании с «Баварией»: «Грустно, но теперь я могу двигаться дальше с чистым сердцем. Буду всегда благодарен»

поделился эмоциями после прощания с «Баварией».

Сегодня новичок «Барселоны» посетил базу мюнхенского клуба, где попрощался с бывшими партнерами по команде, тренерами и физиотерапевтами клуба.

«Мне грустно, но теперь я могу двигаться дальше с чистым сердцем. Я всегда буду благодарен «Баварии» – не только за выигранные трофеи и за то, как я себя тут проявлял, но и за моменты, прожитые в этом клубе.

Я поблагодарил всех за поддержку, за все, что для меня делали. Это был эмоциональный и сложный момент для меня. Легко не было.

У нас [с Салихамиджичем] все в порядке. Я со всеми встретился и поблагодарил их за все. Я никогда не забуду все, что получил и пережил здесь. Это самое важное для меня. Последние несколько недель получились сложными для всех. Но я никогда не забуду последние восемь лет.

Фанаты всегда были очень важны для меня. Я бы хотел поблагодарить их за поддержку, за все, что мы прожили вместе. Фанаты «Баварии» навсегда останутся в моем сердце, я их никогда не забуду», – сказал Левандовски.