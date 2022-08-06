Хави: «Цель «Барселоны» на сезон – брать трофеи и играть в хороший футбол. Мы воодушевлены»

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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, на что претендует клуб в этом сезоне.

«У нас очень хорошая команда, ощущения от тренировок замечательные. Все здорово работают: интенсивно, в хорошем темпе. Предсезонное турне тоже прошло на ура.

Мы заражаем людей энтузиазмом, и на вчерашней презентации Левандовского это было видно. Мы тоже воодушевлены.

В этом сезоне наша цель – завоевывать трофеи и играть в хороший футбол. Мы хотим осчастливить болельщиков, они этого заслуживают», – заявил Хави.

Презентация Левандовски на «Камп Ноу» – вторая по посещаемости. Рекорд принадлежит другому супер-форварду

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