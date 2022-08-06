«Барса» следила за де Кетеларе давно, но переход туда не был бы правильным шагом». Агент о Шарле

Агент Шарля де Кетеларе рассказал об интересе «Барселоны».

21-летний полузащитник в начале августа перешел из «Брюгге» в «Милан». Агент игрока Том де Мул поделился информацией о том, какие еще клубы проявляли интерес к бельгийцу.

, , . Но они так и не продвинулись вперед. Даже уже давно следила за ним. Но я не считал, что это было бы правильным шагом.

С финансовой точки зрения, был бы наилучшим вариантом. Для клуба, для Шарля, для нас. Шарль сказал: «Если есть что-то еще, возможно, я смогу взвесить, будет ли переход в «Лидс» правильным шагом». Когда Шарль почувствовал, что «Милан» заинтересован в нем на сто процентов, ситуация изменилась.

В какой-то момент он сказал: «Я абсолютно точно хочу перейти в «Милан». Получалось, что есть клуб [«Брюгге»], чьи ожидания слишком высоки ввиду наличия другого предложения, и игрок, у которого есть мечта. А я агент. Я сказал Шарлю: «Если хочешь в «Милан», я с тобой. Но будь готов к нескольким непростым неделям», – смеясь сказал бывший полузащитник «Аякса» и «Севильи».

Статистику де Кетеларе можно посмотреть здесь.

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