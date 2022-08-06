высказался о возможном уходе из «Спартака».

«Откуда я могу знать, чего ждать от смены акционеров? Но кто бы что ни говорил про Федуна, он очень много сделал для «Спартака»: вложения в зарплаты, бонусы, премиальные и вообще в жизнь команды. Плюс он построил такой стадион, для болельщиков это был такой подарок. Да, согласен, титулов мало, но все равно он сделал много.

Если придет новое руководство и, как минимум, будет любить «Спартак», как Федун, начнет вкладываться еще больше, то это великолепно. Если будут покупать тех футболистов, которые будут решать задачу борьбы за первое место. Остается надеяться, что новые руководители такими и окажутся», – сказал бывший полузащитник .