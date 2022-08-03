Роман Широков: «Спартак» может и должен составить «Зениту» конкуренцию. Суперкубок не показателен в этом плане»

оценил шансы «Спартака» побороться с за чемпионство в .

– Говорят, отходит от дел. Как вам эти новости?

– Но он уже давно отходил от дел, никак не отойдет. Но сейчас в мире такая ситуация, что все может быть.

Что касается матча с «Оренбургом», то все сложилось для красно-белых хорошо с самого начала – соперник не подъехал, вратарь подарил гол. Но бывало раньше такое, когда, даже ведя в счете, затем бросали весла и теряли очки. Сейчас такого не случилось, молодцы, довели до победы.

Матч в Краснодаре дал хороший импульс, его закрепили против «Оренбурга» – сейчас такой настрой, что может и должен составить конкуренцию «Зениту». Матч в Суперкубке в этом плане не показателен – красно-белые могут проиграть «Зениту» и все очные матчи, главное, не терять очки в других встречах.

– Что поменял Абаскаль?

– Схему, играют 4-3-3. Плюс Мозесу поменяли позицию. Видимо, Абаскаль видит, что Мозес может разыгрывать мяч. С таким соперником – а был плох – можно решиться на эксперимент.

– Николсон или Соболев – кому отдаете предпочтение?

– Соболеву. Он на данный момент сильнее, и заметно сильнее. Николсон играл с и его вообще не было видно. Соболев хорошо двигается, навязывает борьбу, в последнем матчем забил гол, – сказал бывший хавбек сборной России.