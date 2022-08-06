У Промеса 4 гола в 4 турах Мир РПЛ. Он догнал Смолова и Сперцяна в споре лучших бомбардиров

Квинси Промес забил 4 гола в 4 турах Мир Премьер-лиги.

30-летний полузащитник открыл счет на 27-й минуте сегодняшнего матча с (1:0, первый тайм), результативно пробив из штрафной после передачи, сделанной нападающим Александром Соболевым.

Ранее Промес записал в свой актив гол в игре с «Краснодаром» (4:1) и дубль во встрече с «Оренбургом» (4:1).

Забив сегодня, полузащитник сравнялся с лидерами гонки бомбардиров – нападающим и хавбеком Эдуардом Сперцяном. На счету этих двоих по 4 гола в чемпионате, но в 4-м туре их команды еще не играли.

Подробную статистику Промеса можно посмотреть здесь.

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