Промес о 4:1 с «Оренбургом»: «Перед матчем пообещали друг другу, что на своем поле должны показать лучший футбол»

Хавбек «Спартака» высказался о разгроме (4:1) в матче Мир РПЛ.

«Все вместе сложилось. Первая домашняя игра. Перед матчем мы провели собрание, на котором пообещали друг другу, что на своем поле должны показать лучший футбол. А быстрый первый гол придал нам дополнительную энергию. Секрет только в том, что нужно быть сфокусированным и подготовленным.

Приятно, когда в игре получается именно то, что тренировал заранее. Мы следовали плану и сохраняли концентрацию», — сказал Промес.

Промес – уже легенда «Спартака» и РПЛ. Цифры это подтверждают