Изидор о лучших игроках Мир РПЛ: «Нобоа играет пешком, он толстый и старый, но как же он силен!»

Вильзон Изидор назвал игроков, на которых обратил внимание в России.

– Есть ли в России игроки, которые привлекли твое внимание?

– О да, есть. Я думаю об игроке «Краснодара» Эдуарде Сперцяне, армянине. Он очень, очень сильный. Есть такие звезды, как , , Хорхе Карраскаль, которые великолепны. Есть несколько игроков, которых я не знал, но которые тоже очень хороши.

В эти выходные мы играли против «Ростова», и там есть Дмитрий Полоз, который силен.

Есть еще , он очень силен, он играет пешком, он толстый, он старый, но как же он силен! Есть еще , мы играли против них [«Динамо»] в прошлом году, он забил нам гол с 25 метров.

Здесь много интересных игроков, но чемпионат мало известен людям во Франции, за исключением фанатов, – сказал нападающий .