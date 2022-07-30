Изидор о лучших игроках Мир РПЛ: «Нобоа играет пешком, он толстый и старый, но как же он силен!»

Вильзон Изидор назвал игроков, на которых обратил внимание в России.
– Есть ли в России игроки, которые привлекли твое внимание?
– О да, есть. Я думаю об игроке «Краснодара» Эдуарде Сперцяне, армянине. Он очень, очень сильный. Есть такие звезды, как Квинси Промес, Малком, Хорхе Карраскаль, которые великолепны. Есть несколько игроков, которых я не знал, но которые тоже очень хороши.
В эти выходные мы играли против «Ростова», и там есть Дмитрий Полоз, который силен.
Есть еще Кристиан Нобоа, он очень силен, он играет пешком, он толстый, он старый, но как же он силен! Есть еще Арсен Захарян, мы играли против них [«Динамо»] в прошлом году, он забил нам гол с 25 метров.
Здесь много интересных игроков, но чемпионат мало известен людям во Франции, за исключением фанатов, – сказал нападающий «Локомотива».