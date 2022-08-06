Самолет с баннером «Выкиньте насильников с поля» пролетел над стадионом во время матча «Пэлас» – «Арсенал». Его оплатили феминистки и фанаты «канониров»

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На матче «Кристал Пэлас»«Арсенал» прошла акция протеста против насилия в отношении женщин.

Во время игры 1-го тура АПЛ, завершившейся победой «канониров» со счетом 2:0, над стадионом пролетел самолет с баннером «Kick Rapists Off The Pitch» («Выкиньте насильников с поля»).

Акцию организовали и оплатили фанаты «Арсенала» и феминистическое движение Level Up.

Месяц назад 29-летний игрок АПЛ был задержан полицией в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании девушки. В дальнейшем он был выпущен под залог. По всей вероятности, акция с баннером была вызвана именно этими событиями.

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Фото: Sport Bible

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