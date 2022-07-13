Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, не отстранит игрока: «Мы серьезно относимся к своим обязательствам»

Клуб игрока АПЛ, подозреваемого в изнасиловании, не станет отстранять футболиста.

В понедельник в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки был арестован футболист, выступающий за команду английской Премьер-лиги и сборную своей страны. Во вторник игрока выпустили под залог до августа – его допросили в связи с еще двумя изнасилованиями в 2021 году.

«Нам известно об обвинениях, которые в настоящее время являются предметом полицейского расследования. Мы подтвердили, что игрок отрицает обвинения и освобожден под залог в ожидании результатов расследования.

Никаких обвинений предъявлено не было, и игрок может выполнять свои профессиональные обязательства, включая разрешенные поездки.

Мы серьезно относимся к своим обязательствам и следуем нашим политикам и процедурам по обеспечению безопасности. Мы будем держать этот вопрос под пристальным вниманием и рассмотрим его дополнительно, если обстоятельства изменятся», – говорится в заявлении клуба.

Название клуба, а также имя 29-летнего футболиста не сообщают по юридическим причинам.

Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом еще в прошлом году, но позволял ему играть