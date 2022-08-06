Циннбауэр считает, что «Локо» отошел от разгрома от «Зенита»: «Игроки отпустили эту ситуацию. Чувствуют уверенность, свежесть»

Главный тренер рассказал о состоянии команды перед матчем с «Краснодаром».

«Конечно, ситуация после игры с [0:5] была непростая. Чувствовалось, что на первых двух тренировках ребята еще не отошли от результата.

По тому, как дальше проходили тренировки, было видно, как игроки отпустили эту ситуацию. Они чувствуют уверенность, свежесть и готовятся к игре с «Краснодаром». Уровень подготовки возрос.

У нас есть травмированные игроки, те игроки, по которым не принято решение. Подождем игрового дня. Сейчас о травмированных я бы не хотел говорить. С точностью могу сказать: это Рифат [Жемалетдинов], Баринов, Фассон и Ненахов. Они не смогут принять участия в игре [c ]», — сказал .

Матч 4-го тура Мир «Краснодар» – «Локомотив» пройдет сегодня, начало – в 20:00 по московскому времени.