Тренер «Локо» Циннбауэр о 0:5 с «Зенитом»: «Черный день для нас. Счет не соответствует нашей игре»

высказался о поражении «Локомотива» от «Зенита» (0:5) в 3-м туре Мир .

«Сегодня для нас не очень простой день. Это в какой-то мере черный день, особенно после 64-й минуты.

Команда старалась, неплохо вошла в игру. Первый тайм изобиловал голевыми моментами у обеих команд, мы должны были открывать счет и уходить в раздевалку с преимуществом. Ребята с каждой минутой выглядели все лучше, но сделаю комплимент и соперникам: это, может быть, лучшая команда, с которой мне приходилось встречаться во главе «Локомотива».

Планы на второй тайм были большими, на 48-й минуте чуть не реализовали голевой момент. Мы понимали, что «Зенит» чувствует себя все увереннее, старались противостоять ему контратаками. Однако в центре поля мы допустили ошибку, которая привела к глупому голу.

Но команда боролась, продолжала работать, мы освежили игру парой нападающих.

И момент с Ненаховым повлиял – он повредил голеностоп. Когда нашего игрока унесли с поля, было численное меньшинство, мы хотели выпустить игрока на поле, но нам не позволили этого сделать.

Команда хотела броситься вперед, но мы пропустили больше голов. «Зенит» заслужил победу, но результат не отражает игру. Счет на табло не соответствует нашей игре на поле», – заявил главный тренер «Локомотива».

«Зенит» трижды разгромил «Локомотив» с мая 2021-го, дважды – с разницей в 5 мячей