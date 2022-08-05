УЕФА оштрафовал «Ференцварош» Черчесова за расистское поведение фанатов в матче со «Слованом»

УЕФА наказал «Ференцварош» за поведение фанатов.

Решение принято по итогам двух матчей квалификации Лиги чемпионов со .

Штраф в 15 тысяч евро и частичное закрытие стадиона во время следующего матча под эгидой УЕФА получил за расистское поведение болельщиков.

Кроме того, «Ференцварошу» нужно на следующем матче под эгидой УЕФА вывесить баннер с текстом #NoToRacism («Нет расизму»). Клуб также запретили продавать билеты на следующий выездной матч.

На 50 тысяч евро «Ференцварош» оштрафован за запуск фейерверков, бросание предметов, провокационные сообщения оскорбительного характера и акты нанесения ущерба. Еще 14 тысяч евро штрафа клуб получил за блокирование общественных проходов.