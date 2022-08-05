Станислав Черчесов: «На венгерском ни одного футбольного слова не выучил. Хватает английского и немецкого»

рассказал, что не учит футбольные термины на венгерском языке.

— Как складываются ваши отношения с венгерской прессой и журналистами?

— Хорошие, рабочие отношения. Если играем хорошо — хвалят, если играем неважно — критикуют.

— Насколько часто приходится давать большие интервью и комментарии вне пресс-конференций?

— Недавно было два больших интервью. И еще будет телевизионное. Но в основном общение идет на пресс-конференциях.

— Ваш помощник Ромащенко рассказывал, что венгерский язык очень сложный и он выучил буквально пару базовых слов. У вас как обстоят дела с изучением?

— У меня в этом плане хуже, чем у Мирослава (улыбается). Честно признаюсь, на венгерском ни одного футбольного слова не выучил. Хватает английского и немецкого, – сказал главный тренер «Ференцвароша».