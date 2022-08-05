заявил о важности легионеров в российском футболе в условиях изоляции.

– Богатые клубы пытаются удержать иностранцев, покупают новых, продлевают контракты со старыми. Зачем, если на кону только российское чемпионство?

– Ясно, что фокус должен быть на своих футболистах. И тренерах, кстати, тоже. Но если есть легионеры, которые явно сильнее наших, почему нужно от них отказываться при наличии финансовых возможностей?

Клуб получит развитие, российские игроки будут тянуться и впитывать, так устроен футбол. Нет возможностей – придется ориентироваться на своих, искать пополнение в школах и академиях.

– Но ведь растет разрыв между богатыми и бедными. У одних Клаудиньо и , у других никто рядом не стоял, это бьет по соперничеству в чемпионате.

– Разрыв не растет, во‑первых. Во‑вторых, , Вендел, – пример для российской молодежи по владению мячом, видению поля, принятию решений и так далее.

Соперничая с такими мастерами, любая команда пробует свои силы, тестирует себя на их фоне. У россиян громадный стимул доказать, что они не хуже, это и есть конкуренция. Если все будут одинаковые, никакого развития не произойдет, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России.