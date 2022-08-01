Юрий Семин: «Если Федун покинет «Спартак», это будет большая потеря для российского футбола. Он многое сделал для клуба, создал всю инфраструктуру»

Теги Спартак Юрий Семин Леонид Федун премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Юрий Семин высказался о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака». 

Сообщалось, что экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц может сменить Федуна на посту президента московского клуба.  

«Если Федун покинет «Спартак», это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и для самого клуба. Он многое сделал для «Спартака», создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба.

Думаю, мы еще долго не увидим таких людей, которые сделали бы такую инфраструктуру и создали такие условия, которые сейчас есть у «Спартака», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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