Юрий Семин: «Если Федун покинет «Спартак», это будет большая потеря для российского футбола. Он многое сделал для клуба, создал всю инфраструктуру»

высказался о возможном уходе из «Спартака».

Сообщалось, что экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц может сменить Федуна на посту президента московского клуба.

«Если Федун покинет «Спартак», это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и для самого клуба. Он многое сделал для «Спартака», создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба.

Думаю, мы еще долго не увидим таких людей, которые сделали бы такую инфраструктуру и создали такие условия, которые сейчас есть у , – сказал бывший главный тренер «Локомотива».