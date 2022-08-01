Юрий Семин: «Если Федун покинет «Спартак», это будет большая потеря для российского футбола. Он многое сделал для клуба, создал всю инфраструктуру»

Юрий Семин высказался о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака».
Сообщалось, что экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц может сменить Федуна на посту президента московского клуба.
«Если Федун покинет «Спартак», это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и для самого клуба. Он многое сделал для «Спартака», создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба.
Думаю, мы еще долго не увидим таких людей, которые сделали бы такую инфраструктуру и создали такие условия, которые сейчас есть у «Спартака», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».