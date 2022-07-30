«Локомотив» физически не готов к чемпионату. «Зенит» опережал его в каждом эпизоде». Семин о 0:5

Юрий Семин дал оценку победе «Зенита» над «Локомотивом» (5:0) в 3-м туре Мир РПЛ.
– «Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату. «Зенит» опережал в каждом игровом эпизоде игроков «Локомотива».
– Как оцениваете удаление Баринова?
– Все удаления происходят, когда нет сил, – сказал бывший главный тренер железнодорожников.
После трех матчей в чемпионате России на счету «Локомотива» 2 очка. В следующем туре он встретится с «Краснодаром».
«Локомотив» не выигрывает у «Зенита» 8 матчей подряд во всех турнирах