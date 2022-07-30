«Локомотив» физически не готов к чемпионату. «Зенит» опережал его в каждом эпизоде». Семин о 0:5

Теги Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

Юрий Семин дал оценку победе «Зенита» над «Локомотивом» (5:0) в 3-м туре Мир РПЛ.

– «Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату. «Зенит» опережал в каждом игровом эпизоде игроков «Локомотива».

– Как оцениваете удаление Баринова?

– Все удаления происходят, когда нет сил, – сказал бывший главный тренер железнодорожников.

После трех матчей в чемпионате России на счету «Локомотива» 2 очка. В следующем туре он встретится с «Краснодаром».

«Локомотив» не выигрывает у «Зенита» 8 матчей подряд во всех турнирах

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