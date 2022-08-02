Семин об Абаскале: «Спартак» играет в более атакующий и зрелищный футбол. Это не может не радовать»

высоко оценил игру при тренере .

– Изменился ли «Спартак» при новом тренере?

– Делать глобальные выводы рано, прошло всего три тура. Но что уже понятно – «Спартак» стал играть в более атакующий и зрелищный футбол. Схема изменилась на более атакующую, команда теперь играет в четыре защитника, а не в пять. Это не может не радовать.

Сейчас «Спартак» много играет в атаке, создает большое количество моментов и, что самое главное, реализует их. На старте чемпионата красно-белые выглядят лучше, чем в прошлом сезоне, – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.