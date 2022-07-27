Глава Ла Лиги о регистрации новичков «Барселоны»: «Клуб на верном пути, но предстоит еще поработать»

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о шансах «Барселоны» зарегистрировать новичков.

«Мы следим за ними. Когда они предоставят нам всю документацию по использованию экономических рычагов и по исходящим трансферам, мы сможем понять, всех ли они смогут зарегистрировать.

Они знают, что им нужно делать. Им предстоит еще немного поработать, но они на верном пути.

О том, успеет ли «Барселона» к началу сезона, следует спрашивать у нее. Я могу лишь сказать, что правила клубу известны, как известно и то, что следует сделать. Работы еще хватает, но и время есть.

«Барселона» продала 10% аудиовизуальных прав за 207 млн евро. Затем увеличила проданную долю до 25%, то есть получила еще 350 млн евро, как я понимаю. И есть еще третий рычаг – на 200 млн евро.

Также ей удалось продать некоторые активы, что и требовалось, а также сократить расходы на зарплаты. Вот за счет чего появилась возможность подписывать игроков», – сказал Тебас.

Этим летом «Барса» подписала Андреаса Кристенсена и Франка Кессиэ как свободных агентов, а также приобрела Рафинью и Роберта Левандовского. Кроме того, клубу нужно зарегистрировать Серджи Роберто и Усмана Дембеле, которые подписали новые контракты.

Левандовски, Рафинья и Дембеле выбрали «Барсу» – хотя каждым интересовался «Челси». Этим летом у клубов жесткая борьба за новичков

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