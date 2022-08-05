Владелец «Лидса» о Рафинье: «Мы договорились с «Челси», но «Барса» убедила его подождать. Если они не заплатят, во всех медиа начнется дело против них»

Владелец рассказал, почему перешел в «Барселону», а не в «Челси».

«У «Барселоны» не было четкой ситуации с покупкой игроков, но они занимались шопингом, но не могли подтвердить сделки, потому что их финансовое положение было неясным. Они пытались удержать игроков, одновременно устраняя свои проблемы.

Мы не смогли договориться с «Барселоной», так как они были не в состоянии вести переговоры. Так что мы заключили сделку с «Челси». Рафинья хотел уйти и был открыт для предложений из Премьер-лиги, а находился в выгодном положении. повлияла на игрока и убедила его ждать, ждать и ждать, пока они не найдут решения.

К сожалению, это показывает власть игроков и их агентов в системе, которая, на мой взгляд, раздута. Это чересчур.

Сделка с «Челси» была заключена. Мне было стыдно снова обращаться к и менять нашу позицию. Для меня это было неуважительно и неправильно, но у меня не было выбора.

Если бы я мог, я бы вообще не продавал Рафинью, но у меня не было выбора. Для нас было важнее купить шесть игроков, чем сохранить одного Рафинью», – сказал Андреа Радриццани The Athletic.

Также владелец английского клуба ответил на вопрос, в состоянии ли «Барселона» оплатить трансфер Рафиньи.

«Я скажу вам 2 сентября. Если нет, то во всех медиа начнется глобальное дело против «Барселоны», – заявил Радриццани.

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