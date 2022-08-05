Рой Кин: «Отсутствие ЛЧ – большая проблема для эго и бренда Роналду. «МЮ» нужно удержать его, это блестящий игрок»

Рой Кин считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно сохранить .

«Нужно попытаться удержать Роналду, ведь это блестящий игрок. Но мы не знаем, как он себя поведет, вернувшись в клуб. Не думаю, что все случившееся – такая уж большая проблема, как все думают. Когда ты тренер, на твоем пути возникают проблемы. С ними нужно уметь справляться. Думаю, у «Юнайтед» все может получиться.

Правда я беспокоюсь, что в случае, если Роналду останется, а «Манчестер Юнайтед» начнет сезон не очень хорошо, то Криштиану обидится на тренера. Тогда все может плохо кончиться.

Отсутствие Лиги чемпионов – большая проблема для Роналду, для его эго и бренда. Почему при переговорах его агент не поставил условие о том, что непопадание «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов дает возможность обеим сторонам поискать выходы? Если это «суперагент» с невероятными связями, который блестяще ведет переговоры, то почему этого условия нет в контракте Роналду?» – сказал экс-капитан .

Почему Роналду никто не подписывает? Три пугающих графика