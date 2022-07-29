Сестра Криштиану Роналду репостнула мотивационное сообщение о футболисте.
В публикации, которую Элма Авейру репостнула на свою страницу, видео с голом Роналду за «Реал» в ворота «Ювентуса» (4:1) в финале Лиги чемпионов-2017 подписано следующей фразой: «Можете продолжать болтать как попугаи, через некоторое время он заставит вас всех молчать. Терпение».
Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», так как клуб не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Фото: instagram.com/elma_oficial/
Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие