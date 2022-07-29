Сестра Криштиану Роналду репостнула мотивационное сообщение о футболисте.

В публикации, которую Элма Авейру репостнула на свою страницу, видео с голом Роналду за в ворота (4:1) в финале Лиги чемпионов-2017 подписано следующей фразой: «Можете продолжать болтать как попугаи, через некоторое время он заставит вас всех молчать. Терпение».

Роналду хочет уйти из , так как клуб не сыграет в в следующем сезоне.

Фото: instagram.com/elma_oficial/

Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие