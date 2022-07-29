Корнеев о Бека-Бека в «Ницце»: «Реальная цена – где-то 3 млн. Какое-то чудо: он не вырос в цене, наоборот – упал в два раза»

выразил удивление суммой трансфера .

– В ближайшее время Бека-Бека должен перейти в «Ниццу». Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро. Невероятная сделка?

– Когда Бека-Бека покупали, я говорил, что это довольно талантливый парень, с определенными качествами. Но с ним надо очень много работать.

В тактике у него есть пробелы, иногда он очень заигрывается. Бека-Бека несдержанный на поле, может удаляться...

– Так почему же выкладывает за него 15 миллионов?

– Если это действительно так, то у меня нет объяснения. Какое-то чудо, ей-богу. Я бы еще понял, если бы Бека-Бека играл с «Локо» в Лиге чемпионов или бы стал лидером команды на внутренней арене. Но это же не так.

Бека-Бека так и не стал одним из лидеров команды. Но почему-то его трансферная цена возросла с 7 миллионов до 15. Как так? На основании чего? У меня нет никаких аргументов.

Понятно, что надо еще дождаться завершения трансфера, но пока я развожу руками. Может быть, в «Ницце» в нем что-то видят и рассчитывают, что перепродадут его дороже?

Не знаю... Для меня эта сделка со стороны французов выглядит, мягко говоря, неумной. Зачем платить именно такие деньги?! Считаю, что этот хавбек не вырос в цене, а наоборот, упал в два раза.

Его реальная цена сейчас где-то 3 миллиона. Я так сужу по его игре за то время, что он провел в . Он не развился, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».

«Локо» продает Бека-Бека в 2 раза дороже, чем купил. Как сейчас такое возможно?