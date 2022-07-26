Гацкан о Черникове: «Он переплюнет меня, что-то схожее между нами есть. Со временем я понял, что некоторые мои карточки были абсолютно не нужны»

прокомментировал стиль игры хавбека .

«Наверное, что-то схожее между нами есть.

Он такой же неуступчивый, жесткий, получает желтые и красные карточки. Я немного повыше буду, чем Саша, но в целом, да, общее что-то есть.

Думаю, если он будет усердно работать на тренировках, то он не только до моего уровня дорастет, но и переплюнет меня.

Все будет зависеть от него. Главное, чтобы он правильно анализировал свою игру.

Нехорошо, когда из-за тебя команда остается в меньшинстве. Со временем я понял, что некоторые мои карточки были абсолютно не нужны.

Жестко играть нужно, но подходить к этому стоит с более холодной головой», – сказал бывший капитан .