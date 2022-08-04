Группа Аргентины на ЧМ-2022: соперники в составе группы С

Лионель Месси и сборная Аргентины в очередной раз будут пытаться взять мировую футбольную вершину. На этот раз в Катаре. Чемпионат мира пройдет в этой стране с 21 ноября по 18 декабря. У аргентинцев сильная команда и без своего вожака, поэтому никто не удивится, если альбиселесте выйдут в финал. Играть подопечные Лионеля Скалони будут в группе С.

Соперники сборной Аргентины в группе С

Более всего аргентинцам стоит опасаться сборных Польши и Мексики, хотя эксперты прочат этим командам борьбу за второе место. Саудовской Аравии изначально готовят роль поставщика очков. Скорее всего, настоящий чемпионат для Аргентины начнется со стадии плей-офф.

Расписание матчей сборной Аргентины

22 ноября, Лусаил. Аргентина — Саудовская Аравия, стадион «Лусаил», начало в 13:00;

26 ноября, Лусаил. Аргентина — Мексика, стадион «Лусаил», начало в 22:00;

30 ноября, Доха. Польша — Аргентина, стадион «Рас Абу Абуд», начало в 22:00.

Путь сборной Аргентины на Чемпионат мира 2022

Сборная Аргентины играет в южноамериканской отборочной группе, состоящей из десяти команд. Для выхода на ЧМ-2022 нужно было занимать первые четыре места. Здесь бывают сюрпризы, но только не в отношении аргентинцев. Они уверенно заняли второе место, правда, с шестиочковым отрывом от Бразилии, ставшей первой. Всегда интересны матчи между этими командами, но на этот раз в Бразилии произошел курьез. Встреча была прервана в самом начале из-за нарушения карантинных правил аргентинцами при пересечении границы.