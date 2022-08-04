Группа Испании на ЧМ-2022: соперники в составе группы E

Чемпионат мира по футболу 2022 стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря. Впервые мировое первенство пройдет на Ближнем Востоке, в Катаре в довольно непривычных жарких погодных условиях. Вряд ли этим можно напугать сборную Испании, которая тоже привыкла к зною на Пиренеях. Выступит команда в группе Е.

Соперники сборной Испании в группе E

Основной соперник сборной Испании команда Германии, и встретятся они между собой во втором туре. До этого обеим командам главное не потерять очки с Коста-Рикой и Японией. Латиноамериканцы и японцы могут приготовить сюрприз, но все же их силы не идут в сравнение с другой парой команд группы Е.

Расписание матчей сборной Испании

23 ноября, Доха. Испания — Коста-Рика, стадион «Эль-Тумама», начало в 19:00;

27 ноября, Эль-Хаур. Испания — Германия, стадион «Эль-Бейт», начало в 22:00;

1 декабря, Эр-Райян. Япония — Испания, стадион «Халифа Интернешнл», начало в 22:00.

Путь сборной Испании на Чемпионат мира 2022

Сборная Испании проходила отбор в европейской группе В, где встречалась с командами Швеции, Греции, Грузии и Косово. Какое-то время испанцы шли вровень со шведами, тем более, что те их обыграли на своем поле 2 : 1. Зато с другими соперниками Красная фурия выступала более стабильно, тогда как Тре Крунур потерпела три поражения и осталась второй. Испания заняла первое место и напрямую вышла на ЧМ-2022, хотя, кроме шведов, очки у них сумела отобрать сборная Греции.