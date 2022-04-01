Энрике о Германии в группе ЧМ-2022: «Мощная команда, но у Испании есть желание покорить мир»

оценил группу Испании на ЧМ-2022.

Испания в группе E сыграет с Германией, Японией и победителем стыкового матча – .

«Мы хотим покорить этот чемпионат мира. Не собираемся менять свой стиль игры, будь то товарищеский матч, чемпионат Европы или мира.

У нас очень четкий стиль игры, с нами будет трудно конкурировать. Любая команда может оказаться сильнее нас, но и мы можем обыграть любого соперника.

Этот сложный жребий может в итоге оказаться простым в зависимости от хода турнира. Кто знает, в каком состоянии команды подойдут к нему. Могут быть сюрпризы.

Из второй корзины была самым сильным соперником. Мощная команда, а после прихода топ-тренера они стали еще лучше. Но мы – другая сила, седьмая в мире [в рейтинге ФИФА], и у нас есть желание покорить мир, и это не изменится.

Легких матчей у нас не будет, тем более таковым не будет первый на турнире. Мы не очень хорошо знаем Японию – будет сложно», – сказал главный тренер сборной .

В последнем матче команд Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в рамках Лиги наций в ноябре 2020 года.

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