Флик о жеребьевке ЧМ-2022: «Будет нелегко, но у Германии большие цели. Мы не должны упускать свое»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил жеребьевку .

В финальном турнире Бундестим сыграет в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой или Новой Зеландией.

«Будет нелегко, но у нас большие цели. Яркая, интересная группа для всех нас. Мы не должны упускать свое.

– завсегдатай чемпионатов мира. У них многие играют в Бундеслиге, а значит, они обладают высоким мастерством. Вообще мы хотели сыграть с Японией товарищеский матч, но, теперь, конечно, об этом не может идти речи.

мы играли в матче открытия ЧМ-2006, и от той игры [4:2] остались приятные воспоминания. Никто из сборных не стоит на месте, все прибавляют, у всех своя изюминка. А нам просто нужно выйти во второй раунд», – сказал Флик.