Группа D на ЧМ 2022 — состав участников

ФИФА решила расширить географию стран, принимающих Чемпионат мира по футболу, и вслед за Россией в 2022 году хозяином мирового первенства станет Катар. Чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря. В нем примут участие 32 команды, разделенных на восемь групп.

Группа D будет представлена следующими сборными:

Расписание матчей

Первый тур

22 ноября, 16:00. Дания — Тунис, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

22 ноября, 22:00. Франция — Австралия, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Второй тур

26 ноября, 13:00. Тунис — Австралия, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

26 ноября, 19:00. Франция — Дания, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Третий тур

30 ноября, 18:00. Австралия — Дания, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

30 ноября, 18:00. Тунис — Франция, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Примечание: время начала матчей указано московское.