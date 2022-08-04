Артета о решении преклонять колено лишь перед определенными матчами: «Это будет не менее продуктивно, надеюсь. Мы должны посылать сигнал, что ценим равенство»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета призвал бороться с расизмом в АПЛ.

Испанец дал комментарий касательно решения игроков преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») только перед отдельными матчами.

«Надеюсь, это будет не менее продуктивно, мы все еще должны посылать важный сигнал о том, что наш клуб высоко ценит равенство, что всем в нашей команде рады – и в футболе в целом тоже, надеюсь.

Нам нужно продолжать активно доносить это послание», – сказал Артета.