«Самое жалкое, что я когда-либо видел. Перед «Фенербахче» они будут жечь файеры?» Агбонлахор о тренировках «Арсенала» под You’ll Never Walk Alone

Экс-форвард Габриэль Агбонлахор недоумевает из-за методов работы .

Ранее в документальном сериале All or Nothing было показано, как перед ноябрьским матчем с главный тренер «канониров» включал на тренировках песню You’ll Never Walk Alone, гимн мерсисайдцев, для воссоздания атмосферы «Энфилда». Лондонцы в итоге проиграли матч со счетом 0:4.

«Этот документальный сериал будет смешнее стендапов Кевина Харта.

Это самое жалкое, что я когда-либо видел. Если бы я тогда был на тренировке, то, вероятно, счел бы это смешным. Посмеялся бы с партнерами.

Если в они должны будут сыграть с на выезде, собираются ли они на базе жечь файеры и стучать в барабаны? Будет ли кто-нибудь барабанить, пока они тренируются?

Честно говоря, это абсурд. Игроки не примут такое. Они потом уступили с каким счетом, 0:4?

Это футболисты международного уровня, они уже играли в напряженной обстановке. Я в недоумении», – сказал Агбонлахор.

Артета включал You’ll Never Walk Alone на тренировках «Арсенала» перед матчем c «Ливерпулем» в 2021-м. «Канониры» проиграли 0:4