Артета после 5 новичков в «Арсенале»: «Надеемся сделать что-то еще, если рынок позволит. Хотим идеального баланса»

надеется, что трансферная кампания «Арсенала» еще не завершена.

«Мы по-прежнему надеемся сделать что-то еще, если рынок позволит. Вы видели, что определенное движение в последние несколько дней было.

Мы хотим достичь идеального баланса, реализовать тот план, который разработали в самом начале. Получится у нас это или нет – это уже другая история», – сказал тренер «Арсенала» после победы над «Севильей» в товарищеском матче со счетом 6:0.

Этим летом состав лондонского клуба пополнили нападающий Габриэл Жезус, защитник Александр Зинченко, атакующий хавбек Фабиу Виейра, вратарь Мэтт Тернер и вингер Маркиньос Оливейра. За них заплатил около 120 млн фунтов.