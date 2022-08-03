Артета включал You’ll Never Walk Alone на тренировках «Арсенала» перед матчем c «Ливерпулем» в 2021-м. «Канониры» проиграли 0:4

Стало известно, как Микель Артета готовил «Арсенал» к игре с «Ливерпулем» в ноябре 2021 года.
В очередном сезоне документального сериала All or Nothing, посвященном «канонирам», показано, как главный тренер команды распорядился установить на тренировочном поле динамики и запустить песню You’ll Never Walk Alone, известную как гимн «Ливерпуля». Таким образом испанский специалист хотел имитировать атмосферу, которая обычно царит на «Энфилде».
«Парни, мы начинаем психологическую подготовку к матчу уже сейчас. Мы на «Энфилде». Вперед!» – сказал Артета футболистам.
Матч 12-го тура АПЛ-2021/22 завершился со счетом 4:0 в пользу «Ливерпуля».