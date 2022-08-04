Ребров об игре Алиссона при выходах один на один: «Он заигрывает с нападающими, смущает движениями и почти всегда побеждает. Настоящие кошки-мышки»

разобрал, как вратарю Алиссону удается эффективно играть при выходах один на один.

«Я с большим интересом изучил и цифры, и сэйвы. Конечно, раньше замечал, что Алиссон хорош при выходах один на один, но так детально не погружался. Теперь мне поскорее хочется поделиться впечатлениями.

Алиссон потрясающе работает своей коробкой передач. Мгновенно включает то заднюю, то самую быструю, то ставит в нейтраль.

Плюс его система старт-стоп – это настоящие кошки-мышки, он реально заигрывает с нападающими, смущает их этими движениями и почти всегда побеждает. Потому что сближается вовремя и так, что зачастую забить ему можно лишь черпаком.

Важно отметить: мы, конечно, восхищаемся, но в действиях нет никакой магии, он просто чувствует моменты. Когда надо срываться, а когда не надо. Ему изначально природой это дано, а опытом и большой работой он добился в этом компоненте чуть ли не совершенства», – написал технический координатор и бывший вратарь команды в блоге на .ru.

Ребров покадрово объясняет, как Алиссон тащит выходы 1 в 1. Интуиция, игра в кошки-мышки и система старт-стоп