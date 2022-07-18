Каттани нравился русский мат. Однажды он сказал Реброву утром: «Бон джорно, мудак!»

Стало известно, как Лука Каттани использовал русский мат.
Однажды бывший спортивный директор «Спартака» пожелал Артему Реброву доброго утра так: «Бон джорно, мудак!»
«Каттани создавал ощущение, что здесь важен каждый. Он был не каким-то там спортивным директором, который где-то в небесах. Лука был рядом со всеми. Особенно он любил общаться с простыми сотрудниками.
Людей, которые обычно незаметны, он знал по именам, всегда интересовался, как они и что они.
Но эта его сверхпогруженность во все процессы – и рабочие и околорабочие – возможно, и сыграла с ним злую шутку. В какой-то момент он выгорел. О чем честно и сказал», – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Итальянец работал спортивным директором клуба с декабря 2021 года по июль 2022-го.
Такого Каттани вы точно не знали: пранковал коллег печеньем с зубной пастой и сам готовил команде на сборах