Эрик тен Хаг: «Роналду – фантастический игрок и доказывал это, но тебя оценивают по тому, что ты представляешь собой сейчас. Нужно набрать форму»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о форварде Криштиану Роналду.

– Вписывается ли он в тот футбол, который вы хотите видеть?

– Думаю, что да. Но сперва ему нужно набрать форму. Он только начал работать с командой.

Он фантастический футболист и много раз это доказывал, но тебя оценивают по тому, что ты представляешь собой сейчас, по тому, как ты сейчас выступаешь.

И команде, и самому Криштиану нужно показать [что они достаточно хороши], – сказал тен Хаг.

Первый за два месяца матч Роналду: отыграл тайм, удивился словам Тен Хага и уехал со стадиона до финального свистка

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