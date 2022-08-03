«МЮ» не будет публиковать сведения о возможном наказании Роналду за уход с матча

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Олд Траффорд премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) Райо Вальекано Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проведет внутреннее разбирательство из-за ситуации с уходом футболистов с матча против «Райо Вальекано».

Ряд игроков «МЮ», включая Криштиану Роналду, покинули «Олд Траффорд» по ходу второго тайма товарищеской игры, не дожидаясь финального свистка.

Главный тренер команды Эрик тен Хаг осудил поступок португальца и его одноклубников, ушедших вместе с ним.

Журналист The Telegraph Джеймс Дакер сообщает, что «МЮ» не будет публиковать сведения о возможных наказаниях и штрафах для ушедших с матча футболистов.

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