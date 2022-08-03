«МЮ» не будет публиковать сведения о возможном наказании Роналду за уход с матча

проведет внутреннее разбирательство из-за ситуации с уходом футболистов с матча против .

Ряд игроков «МЮ», включая , покинули по ходу второго тайма товарищеской игры, не дожидаясь финального свистка.

Главный тренер команды Эрик тен Хаг осудил поступок португальца и его одноклубников, ушедших вместе с ним.

Журналист The Telegraph Джеймс Дакер сообщает, что «МЮ» не будет публиковать сведения о возможных наказаниях и штрафах для ушедших с матча футболистов.