Форма Роналду гораздо хуже, чем у остальных игроков «МЮ». Он не полетит в Осло на матч с «Атлетико»

хуже остальных игроков готов к сезону.

Как ожидается, сегодня вечером португалец не полетит в Осло вместе с командой, которая проведет в столице Норвегии товарищеский матч против «Атлетико». Роналду останется в Манчестере.

Физическая форма Криштиану гораздо хуже, чем у остальных игроков «МЮ». Напомним, 37-летний игрок пропустил все предсезонное турне клуба по Тайланду и Австралии.

Эрик тен Хаг планирует выпустить на игру с «Атлетико» состав, близкий к тому, что выйдет на матч 1-го тура против «Брайтона». Ожидается, что основным форвардом «Ман Юнайтед» на старте сезона будет .

Новички «Манчестер Юнайтед» и Лисандро Мартинес могут войти в число игроков, которые полетят в Норвегию.

В воскресенье «МЮ» проведет товарищеский матч с «Райо Вальекано» на «Олд Траффорд». Вероятно, в этой игре Роналду появится на поле, так как в ней сыграют второстепенные игроки «Ман Юнайтед» и молодежь.

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