Президент «Урала» о посещаемости: «Посмотрите цифры матча с «Краснодаром», а потом – игр до Fan ID. Выводы сделайте сами»

Президент «Урала» винит Fan ID в низкой посещаемости матчей команды.

– Повлияет ли Fan ID на посещаемость матчей «Урала»?

– Посмотрите цифры матча с «Краснодаром», а потом – наших домашних игр до введения Fan ID и сделайте выводы сами. Просто сравните и все, там все и так понятно. Все, больше говорить ничего не хочу об этом, – сказал .

Матч с (1:3) в рамках 3-го тура Мир посетили 3 тысячи человек. На этом матче система Fan ID применялась в лиге впервые.

Первый матч с Fan ID собрал 3000 человек – даже в холод ходило больше. Репортаж из Екатеринбурга