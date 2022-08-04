Президент «Урала» о посещаемости: «Посмотрите цифры матча с «Краснодаром», а потом – игр до Fan ID. Выводы сделайте сами»

Теги премьер-лига Россия болельщики Урал Григорий Иванов Краснодар Екатеринбург-Арена Fan ID Футбол

Президент «Урала» винит Fan ID в низкой посещаемости матчей команды.

– Повлияет ли Fan ID на посещаемость матчей «Урала»?

– Посмотрите цифры матча с «Краснодаром», а потом – наших домашних игр до введения Fan ID и сделайте выводы сами. Просто сравните и все, там все и так понятно. Все, больше говорить ничего не хочу об этом, – сказал Григорий Иванов.

Матч «Урала» с «Краснодаром» (1:3) в рамках 3-го тура Мир РПЛ посетили 3 тысячи человек. На этом матче система Fan ID применялась в лиге впервые.

Первый матч с Fan ID собрал 3000 человек – даже в холод ходило больше. Репортаж из Екатеринбурга

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