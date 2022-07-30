Алаев о 1-м матче с Fan ID: «Рано делать выводы о работе системы. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга»

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Президент РПЛ считает, что еще рано судить об эффективности системы Fan ID.

Александр Алаев посетил матч 3-го тура Мир РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» (1:3). На него пришли 3 тысячи зрителей. 

Это была первая в истории лиги игра, доступ на которую осуществлялся по карте болельщика.

«Сегодня в Екатеринбурге прошел первый матч с применением системы идентификации болельщиков. По одному матчу рано делать выводы о работе системы.

Нужно посмотреть цифры посещаемости в динамике и проанализировать работу системы совместно с коллегами из федеральных органов власти. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга системы», – сказал Алаев. 

Первый матч с Fan ID собрал 3000 человек – даже в холод ходило больше. Репортаж из Екатеринбурга

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