Алаев о 1-м матче с Fan ID: «Рано делать выводы о работе системы. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга»

Президент РПЛ считает, что еще рано судить об эффективности системы Fan ID.

посетил матч 3-го тура Мир РПЛ между и (1:3). На него пришли 3 тысячи зрителей.

Это была первая в истории лиги игра, доступ на которую осуществлялся по карте болельщика.

«Сегодня в Екатеринбурге прошел первый матч с применением системы идентификации болельщиков. По одному матчу рано делать выводы о работе системы.

Нужно посмотреть цифры посещаемости в динамике и проанализировать работу системы совместно с коллегами из федеральных органов власти. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга системы», – сказал Алаев.

Первый матч с Fan ID собрал 3000 человек – даже в холод ходило больше. Репортаж из Екатеринбурга