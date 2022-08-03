Семак об РПЛ: «Чем жестче для «Зенита» конкуренция, тем мы сами будем становиться сильнее, а чемпионат интереснее»

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Главный тренер «Зенита» высказался о конкуренции в Мир РПЛ.

— Когда-то «Зенит» не считался конкурентом «Спартаку». В последние лет 10 за редким исключением в борьбе за трофеи все наоборот. Насколько вам не хватает именно красно-белых в роли главного антагониста?

— Дело не только в «Спартаке». А те же ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» разве не должны быть претендентами на первое место и на медали?

Конечно, хотим выигрывать титулы, но чем жестче при этом конкуренция для нас, тем мы сами будем становиться сильнее, а чемпионат интереснее, – сказал Сергей Семак.

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