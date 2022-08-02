Левандовски подарил шампанское всем в «Баварии». Роберт и Салихамиджич договорились не говорить плохо друг о друге

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Барселона Роберт Левандовски Футбол

Стали известны детали прощания Роберта Левандовского с «Баварией»

Поляк, в частности, провел встречу со спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем, где они договорились не говорить плохо друг о друге в будущем.

Кроме того, Левандовски подарил всем игрокам и персоналу «Баварии» по бутылке шампанского в подарочной упаковке со своим автографом и фото со времен выступлений за клуб.

Левандовски ругался с «Баварией» через медиа даже после перехода в «Барсу». Но съездил в Мюнхен и помирился с руководством  

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