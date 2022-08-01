Не только Роналду покинул «Олд Траффорд» до конца матча с «Райо». «МЮ» не считает это проблемой

Не только Криштиану Роналду покинул «Олд Траффорд» до конца матча с «Райо Вальекано» (1:1).
Вчера португалец вышел в стартовом составе в товарищеском матче, не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве. Как минимум за 8 минут до конца игры его сфотографировали за пределами стадиона.
Sky Sports, ссылаясь на «Манчестер Юнайтед», пишет, что Роналду не был единственным игроком команды, ушедшим с «Олд Траффорд» до конца матча. В клубе не считают это проблемой.
Manchester Evening News уточняет, что вместе с Криштиану арену покинул Диогу Далот.
«Манчестер Юнайтед» отказался от комментариев на тему того, получал ли Роналду разрешение на более ранний уход от Эрика тен Хага.
Первый за два месяца матч Роналду: отыграл тайм, удивился словам Тен Хага и уехал со стадиона до финального свистка