Не только Роналду покинул «Олд Траффорд» до конца матча с «Райо». «МЮ» не считает это проблемой

Не только покинул «Олд Траффорд» до конца матча с (1:1).

Вчера португалец вышел в стартовом составе в товарищеском матче, не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве. Как минимум за 8 минут до конца игры его сфотографировали за пределами стадиона.

Sky Sports, ссылаясь на , пишет, что Роналду не был единственным игроком команды, ушедшим с до конца матча. В клубе не считают это проблемой.

Manchester Evening News уточняет, что вместе с Криштиану арену покинул .

«Манчестер Юнайтед» отказался от комментариев на тему того, получал ли Роналду разрешение на более ранний уход от Эрика тен Хага.

Первый за два месяца матч Роналду: отыграл тайм, удивился словам Тен Хага и уехал со стадиона до финального свистка